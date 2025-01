Festa del Tricolore: per i 228 anni iniziativa all’Istituto Fibonacci. Donata alla scuola la bandiera nazionale

Il Comune di Pisa, insieme alla sezione di Pisa dall’Associazione Nazionale degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI), ha organizzato questa mattina una iniziativa presso l’istituto comprensivo “L. Fibonacci” per la Festa del Tricolore, che ricorre ogni anno il 7 gennaio. Nell’occasione l’ANCRI ha donato all’istituto la Bandiera Nazionale. La cerimonia di consegna si è tenuta presso la sala polivalente della scuola primaria “Nicola Pisano”. Per l’amministrazione comunale era presenta l’assessore alla scuola e ai servizi educativi Riccardo Buscemi.

“All'Istituto comprensivo “Fibonacci” - spiega l'assessore Buscemi - abbiamo celebrato la Festa del Tricolore insieme alle alunne e agli alunni della scuola a indirizzo musicale. In occasione del 228° anniversario del Tricolore italiano, abbiamo organizzato l'evento in collaborazione con l'Associazione degli Insigniti dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, che ha generosamente donato una bandiera alla scuola. Durante la cerimonia, i ragazzi hanno eseguito l'Inno di Mameli, seguito da altri brani musicali, e hanno condiviso una riflessione collettiva sull'importanza di questa ricorrenza, frutto dei pensieri sviluppati in classe”.

La Festa del tricolore è stata istituita dalla legge n. 671 del 31 dicembre 1996, con l'intenzione di celebrare il bicentenario della nascita a Reggio Emilia della bandiera italiana, che avvenne ufficialmente il 7 gennaio 1797 con l'adozione ufficiale del Tricolore da parte della Repubblica Cispadana.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

