Incidente tra auto e monopattino nel centro di Empoli, un ferito

Incidente questa mattina a Empoli, poco prima delle 8, tra un'auto e un monopattino. Lo scontro si è verificato alle porte del centro, all'incrocio tra piazza Matteotti e via Mazzini. Intervenuti sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino e la polizia municipale per i rilievi. Ad avere la peggio la persona alla guida del monopattino, un giovane rimasto ferito e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

