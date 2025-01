Intrappolato in una buca nel terreno, cane salvato dai vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un cane, intrappolato in una buca e salvato dai vigili del fuoco. È successo nella giornata di ieri, lunedì 6 gennaio, a Massa Marittima in località Vivoli dove è intervenuto il distaccamento di Follonica per il recupero del cane da caccia, finito all'interno di una profonda buca presente nel terreno.

Le ricerche si sono svolte, oltre che grazie al collare con Gps del cane, anche con l'utilizzo del geofono, uno strumento utilizzato nelle grandi calamità per la ricerca di suoni e rumori sotto le macerie. Individuato l'animale, i vigili del fuoco si sono fatti strada nel terreno recuperandolo. Il cane, in buone condizioni di salute, è stato infine riconsegnato al proprietario.

Notizie correlate