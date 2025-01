La Croce Rossa di Empoli attiva un nuovo corso di accesso per volontari

Sono rimasti pochi posti per il nuovo Corso di Accesso per Volontari organizzato dal Comitato di Empoli della Croce Rossa Italiana! Il corso inizierà giovedì 09 gennaio alle ore 21 presso la sede operativa in Via Arnolfo di Cambio 60 a Empoli.

Se sei già iscritto al portale di Croce Rossa Italiana gaia.cri.it puoi iscriverti al corso dal link, oppure è possibile presentarsi direttamente alla sede CRI il primo giorno del corso e iscriversi sul momento. All’interno del corso tra le varie nozioni c’è dall’importantissimo primo soccorso, che da sempre Croce Rossa si prefissa di insegnare al maggior numero di persone possibile, alla storia della Croce Rossa!

Per informazioni potete scrivere a tutti i nostri contatti e alle nostre pagine consultabili dal link, al numero di telefono 0571 526538 oppure alla mail empoli@cri.it.

Fonte: Croce Rossa Italiana - Comitato di Empoli

Notizie correlate