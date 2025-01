Pontedera si conferma "Città che legge". È di queste ore la pubblicazione on line dell'elenco dei Comuni italiani che hanno ricevuto la qualifica. Pontedera è rientrata a pieno titolo nei requisiti richiesti dal bando, uscito a novembre scorso e fino al 2026 avrà questa attribuzione.

L'iniziativa, di rilevanza nazionale, è organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura, d'intesa con l'Anci , la associazione dei Comuni italiani. L'idea di fondo è quella di "Promuovere e valorizzare con la qualifica di Città che legge l'Amministrazione Comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio".

"Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio - culturale delle comunità, attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva", viene spiegato dal Centro per il Libro e la Lettura.