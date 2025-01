Sesta edizione per il Premio letterario della biblioteca CiviCa

Sesta edizione per il Premio letterario nazionale di CiviCa: fino al 30 aprile sono aperte le iscrizioni per partecipare. Il concorso, organizzato dall'associazione culturale "Amici di CiviCa" e dalla biblioteca comunale, è articolato in tre sezioni: poesia, racconto breve, racconto breve scritto da under 18. Lo scorso anno sono stati 217 i partecipanti; oltre il 50% dei testi sono arrivati da fuori regione.

Le opere in concorso saranno valutate da una giuria composta da scrittori, giornalisti e professionisti del settore. A ogni edizione sono premiati i primi tre vincitori - in denaro per le prime due sezioni, in buoni libro per la sezione minorenni - e sono previsti attestati con motivazione per i primi 10 classificati. Tutte le opere dei finalisti delle tre sezioni sono pubblicate in un volume antologico. Il bando completo si trova su: www.civicaonline.it e www.amicidicivica.it

Per dubbi, domande, richieste di informazioni, scrivere a concorso@amicidicivica.it o chiamare il 339.3700383

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa

