Fucecchio piange Ernesto Palatresi, colonna del Bar Giuliano

Fucecchio piange Ernesto Palatresi, anima della città e colonna del Bar Giuliano. Il bar in piazza XX Settembre è stato un luogo di ritrovo per moltissime generazioni di fucecchiesi e lui ha iniziato a lavorarci da giovanissimo, fino a rilevarlo assieme alla moglie Fiorina.

Sono tanti i fucecchiesi che lo stanno ricordando in queste ore con i post sui social network, anche per la sua passione per il calcio. I funerali saranno il 9 gennaio alle 14 alla chiesa di San Pierino.

