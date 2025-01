'Mercatale in Empoli', ritornano i banchi dei prodotti buoni e di stagione

Ritornano le aziende agricole di Empoli e del circondario per 'Il Mercatale in Empoli', anche nel 2025 si rinnova la presenza negli spazi di via Bisarnella con il mercato di prossimità.

Gli espositori, come sempre, porteranno le primizie di stagione e i prodotti tipici di zona.

Per la verdura di stagione provvede l'azienda agricola di Luigina D'Ercole di Certaldo. Per la frutta avremo le arance di Ribera portate dall'azienda 'Le arance di Perricone', l'azienda agricola biologica di Signa di Maria Pratelli con i kiwi, la frutta e verdura di Marco Scarselli da Fucecchio.

Ci sarà spazio anche per la carne: Marco Macelleria da Castelfiorentino porterà lavorati di vitello, maiale, pollo e coniglio, oltre ai salumi, mentre l'azienda agricola di Montespertoli di Roberto Romagnoli avrà esposte carni di vitello, di maiale e salumi oltre alla pasta fatta con grani antichi.

Troverete anche i formaggi delle aziende di Maria Castrogiovanni da Volterra e de La Contadina di Clementina Becarelli di Montaione con i caprini.

I prodotti da forno non mancheranno con i prodotti del forno Romolino di Lastra a Signa, fatti con grani antichi e farine toscane.

Per il vino, l'eccellenza del Chianti Classico del Podere San Pierino di San Casciano, con a fianco anche l'olio extravergine di oliva. Infine una nota dolce con il miele dell'azienda agricola Poggio Fiore di San Miniato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa