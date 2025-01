Trasloca (temporaneamente) la polizia municipale di Castelfranco

Dal prossimo 14 gennaio la polizia municipale di Castelfranco trasloca nel palazzo municipale. Uno spostamento temporaneo per alcuni mesi, che si è reso necessario dal momento che l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire sui locali che attualmente ospitano il comando di polizia in via Magenta.

Gli agenti si sposteranno nell'attuale sala giunta al primo piano del palazzo comunale, mentre il comandante avrà l'ufficio al secondo piano. Il trasloco avverrà nella mattina del 14 gennaio. Si tratta di una sistemazione assolutamente provvisoria, perché terminati i lavori, gli agenti e il comandante torneranno a lavorare nei loro soliti uffici di via Magenta. L'attività della polizia municipale, salvo i primi giorni, dove subito dopo il trasloco potrebbero verificarsi alcuni piccoli disagi legati alla riorganizzazione temporanea, rimarrà invariata e per cittadinanza sarà possibile accedere al comando con le solite modalità, ovvero su appuntamento.

“In primo luogo – spiega Monica Ghiribelli, l'assessore alla polizia municipale - ci scusiamo fin da ora per i possibili disagi che potrebbero verificarsi nei giorni del trasloco per l'utenza e si spera che siano veramente minimi.

Questo intervento però non era rimandabile. Gli uffici attualmente hanno problemi di umidità e di infiltrazioni di acqua e non era possibile pensare che gli agenti di polizia municipale e il comandante continuassero a lavorare in queste condizioni. Quindi ora partiranno i lavori da parte della ditta e speriamo di restituire un luogo di lavoro più salubre ai dipendenti comunali. I lavori – conclude Ghiribelli - dovrebbero durare alcuni mesi, ma ovviamente la speranza è sempre quella che la ditta faccia prima del previsto e la polizia municipale possa tornare nei suoi uffici”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

