Trovato in via Gobetti un gatto tigrato, si cerca il proprietario

È ospite del canile comunale “La Cuccia nel Bosco” un gatto tigrato trovato mentre vagava in via Gobetti. Il proprietario, o in sua assenza chi fosse interessato a prendersi cura di questo animale, può contattare l'operatore di turno del Canile al numero al numero 3661989783 oppure il Referente di Canile al numero 3339707752 .

Il Canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per altre informazioni contatta l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820350-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivi una mail all'indirizzo animali@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Notizie correlate