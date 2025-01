Carnevale di Viareggio, ma a Empoli: ecco la mostra 'Mela Ridens'

Un progetto che mira a valorizzare la tradizione folle e geniale di sua ‘maestà’ Il Carnevale in una collaborazione tutta toscana tra la città di Empoli e Fondazione Carnevale di Viareggio.

'Mela Ridens. Un altro carnevale' è il nome dell'evento che approderà per tre fine settimana tra gennaio e febbraio. Pomo amato da grandi e piccoli o 'frutto del peccato', la mela sarà l'ispirazione per 17 installazioni urban art di grandi dimensioni, dai colori intensi e dal significato profondo.

Una ‘prima’ assoluta, dal 26 gennaio (giorno del debutto del carnevale) al 4 marzo 2025 (Martedì Grasso), la mostra a cielo aperto denominata “Mela Ridens” sbarcherà a Empoli. Realizzata dai maestri del Carnevale di Viareggio, la mostra vedrà l'intervento delle studentesse e degli studenti del liceo artistico 'Virgilio', che personalizzeranno con interventi plastici due mele realizzate ex novo per Empoli dal maestro Umberto Cinquini.

Come ogni Carnevale che si rispetti, Empoli si apre alla festa nelle giornate di domenica 26 gennaio, sabato 8 febbraio e sabato 22 febbraio, con un evento speciale in biblioteca per Martedì Grasso. Per il debutto del 26 gennaio saranno presenti le popolari maschere del Carnevale di Viareggio, Burlamacco e Ondina.

Ma come annunciato già nel titolo, quello di Empoli sarà 'un altro Carnevale', con parate di maschere, bande musicali, tante attività per bambini e momenti dedicati alla musica e agli spettacoli di strada per le famiglie, coordinati dall'associazione Canto Rovesciato. Ulteriori aggiornamenti arriveranno con il programma completo.

LE DICHIARAZIONI - "Avevo annunciato già per tempo che ci sarebbe stato un rinnovamento negli eventi di Empoli e già dopo pochi giorni dalla fine del Natale ripartiamo con una grande festa - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Il nostro è volutamente 'Un altro Carnevale' perché abbiamo l'aspirazione di unire i momenti di festa con quelli di cultura, per portare nelle strade e nelle piazze di Empoli tante famiglie. Abbiamo unito le forze con le tante associazioni del territorio e il commercio empolese, ma alla base c'è un patto con la Fondazione Carnevale di Viareggio, che ringrazio per aver creduto nelle nostre iniziative".

“Siamo estremamente felici di annunciare questa collaborazione con la città di Empoli - concorda Maria Lina Marcucci, presidente Fondazione Carnevale di Viareggio -. Il Carnevale di Viareggio è un patrimonio di tradizione e creatività che da sempre rappresenta un punto di riferimento per l'intero panorama culturale italiano e condividerlo con la Città di Empoli è una opportunità che abbiamo accolto con grande piacere. Un progetto che non solo rafforza il legame tra le nostre città, ma dimostra anche l'importanza di lavorare insieme per mantenere viva e dinamica la cultura del Carnevale in tutta la Toscana".

Così aggiunge l'assessore alla Cultura di Empoli, Matteo Bensi: "Che c'entrano le mele con il carnevale? La mela è un simbolo che si è prestato a interpretare tanti significati: fecondità, desiderio, trasgressione, creatività e che cosa c'è di più creativo e trasgressivo del carnevale? Mela ridens è un carnevale che porterà in città festa, creatività e divertimento".

"Di concerto con l'associazione Centro Storico - chiosa l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci - stiamo lavorando per un carnevale unico, che raccolga le specificità di Empoli e del suo Giro in supporto anche agli esercenti di Empoli. Destagionalizzare gli eventi è una priorità per la nostra amministrazione, partiamo già nei mesi del carnevale per affacciarci poi alla primavera con conferme e novità".

PARTNER - Fondazione Carnevale di Viareggio, Circolo Amatori Arti Figurative, Associazione Proloco, Associazione Canto Rovesciato, Associazione Centro storico, Compagnia di Sant’Andrea, CAM Empoli, Liceo 'Virgilio', biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli.

Mela Ridens. Un altro carnevale è realizzato dal Comune di Empoli in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio ed è sostenuto dalla Regione Toscana nell'ambito dei festeggiamenti per la Festa della Toscana.

Notizie correlate