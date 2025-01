Giro d'Italia, una vetrina mondiale per la città e tante opportunità per l'economia locale

“Una vetrina mondiale per la nostra città con i suoi luoghi simbolo come piazza dei Miracoli ed i lungarni. Non possiamo che esprimere tutta la nostra soddisfazione per il ritorno del Giro d’Italia come sede di tappa”.

Arriva da Confesercenti Pisa, con il suo referente Settore Eventi Gabriele Lo Cicero presente alla presentazione in Sala Baleari con gli assessori Scarpa e Pesciatini, il plauso per questo evento che torna in città dopo ben 45 anni.

“Una occasione di promozione ulteriore molto importante per Pisa – aggiunge Lo Cicero – che avrà una vetrina mondiale con questo evento che a livello televisivo regala davvero immagini uniche. Un successo indiscusso l’aver portato la tappa in città ed ancora più importante che sia una cronometro che quindi permetterà riprese maggiori rispetto ad un arrivo in linea. Fatto ulteriore da sottolineare che la tappa pisana arriva dopo un giorno di riposo e quindi gli atleti e la carovana soggerneranno in città due giorni. Tanta attesa per tutti gli sportivi ma soprattutto per il tessuto economico locale”.

Per il referente Settore Eventi di Confesercenti Pisa “importante che l’amministrazione comunale abbia subito coinvolto le categorie locali per illustrare non solo l’evento ma anche le sue iniziative collaterali con la possibilità di proporre eventi. Siamo già lavoro – conclude Gabriele Lo Cicero – per mettere in campo idee che possono principalmente interessare il settore della ricettività e della ristorazione”.

Fonte: Confesercenti Pisa

Notizie correlate