Novità a Empoli, ecco come cambia il ritiro di sfalci e potature

A partire dal 20 gennaio 2025, il servizio di ritiro degli sfalci e delle potature nel Comune di Empoli avverrà soltanto su prenotazione, sia online (tramite Aliapp e il sito web di Alia Multiutility), sia attraverso call center e sportelli. E solo gli utenti in possesso di un carrellato da 120 o 240 litri potranno accedere al servizio. Da quella data non sarà dunque più possibile esporre i materiali nei giorni prestabiliti per il ritiro della frazione organica, come avvenuto finora. La novità consente agli utenti di scegliere il giorno più comodo per il ritiro, garantendo un servizio personalizzato. La modalità di raccolta on demand, disponibile a partire dallo scorso 30 settembre accanto alle vecchie modalità, rappresenta un'importante evoluzione nella gestione dei rifiuti verdi e risponde non solo alle esigenze dei cittadini, ma anche a sempre più pressanti obiettivi di tutela ambientale e di efficienza energetica.

Un nuovo modello, basato sulla flessibilità e sull’attenzione alle esigenze degli utenti, che in questi primi mesi di sperimentazione è stato molto apprezzato dalla cittadinanza. Nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2024, con l’agenda per le prenotazioni aperta e disponibile 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato (ad esclusione delle prime due settimane e delle settimane a cavallo delle festività di Natale), sono state 2.583 le richieste inoltrate dai cittadini empolesi (in media 38 richieste al giorno, con picchi di oltre 50 prenotazioni in una singola giornata). Di queste, 1.688 richieste (il 65% del totale), sono arrivate tramite canali digitali: Aliapp o sito web. In totale, sono 54 le tonnellate di sfalci e potature raccolte in questi mesi.

Il progetto messo in campo da Alia Multiutility, in accordo con il Comune di Empoli, oltre all’esigenza di migliorare la qualità del servizio, nasce anche dalla necessità di ottimizzare il funzionamento dei biodigestori anaerobici di ultima generazione (la stessa Alia nel 2024 ne ha inaugurati due, a Montespertoli e Peccioli), essenziali per la trasformazione dei rifiuti organici in energia rinnovabile. Il processo di digestione anaerobica richiede condizioni ottimali e un bilanciamento preciso tra i livelli di carbonio e azoto, che può essere migliorato raccogliendo distintamente sfalci, potature e residui biodegradabili di cucine e mense, due flussi finora gestiti in maniera congiunta.

IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

‘Il servizio on demand rappresenta un passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti, ponendo al centro delle nostre pratiche quotidiane le esigenze degli utenti e l'ottimizzazione delle risorse. Si tratta di una delle innovazioni che Alia sta portando avanti per rendere ancora più efficienti e più facilmente accessibili servizi e processi’, spiega Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility. ‘L’obiettivo è andare a massimizzare la raccolta differenziata, contribuendo a ridurre i costi di smaltimento. Con questo progetto dimostriamo che, oltre a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuiamo attivamente alla tutela dell’ambiente e alla promozione di soluzioni energetiche innovative’.

‘Sono contento che questo nuovo servizio sperimentale abbia avuto grande successo. Le empolesi e gli empolesi hanno fatto da subito grande richiesta di ritiro sfalci e potature, con questa modalità più agevole e meno impegnativa. I cittadini si sono attivati per la gran parte tramite i canali digitali, una modalità veramente semplice, e il gran numero di ritiri e di chilogrammi di 'verde' conferiti dà l'idea di un potenziale ancora tutto da sfruttare’, commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi. ‘Per questo Alia ha giustamente deciso di portare a regime il servizio, con l'obiettivo di conferire sfalci e potature nel miglior modo possibile per il riciclo e la produzione di energia verde tramite l'impianto di Montespertoli. Così si opera nel solco della transizione ecologica, evitando anche abbruciamenti che, seppur consentiti, rimangono comunque rischiosi’.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

Finora a Empoli il servizio avveniva non solo prenotando tramite i canali digitali o il call center, ma anche esponendo sfalci e potature nei giorni di raccolta dell’organico (il lunedì e il venerdì). D’ora in avanti i cittadini potranno invece prenotare il ritiro di sfalci e potature solo tramite Aliapp, l’applicazione mobile di Alia, semplice e intuitiva, oltreché tramite call center e gli sportelli al pubblico. L’app permetterà di indicare il numero dei contenitori e le preferenze per il giorno del ritiro. Una volta effettuata la prenotazione, l’utente riceverà tramite e-mail o sms un link al tracking del veicolo in servizio in modo da poter verificare il momento in cui avverrà il ritiro.

Importante ricordare che non sarà più possibile esporre gli sfalci e le potature insieme alla frazione organica nei giorni della raccolta e che, nel caso vengano ancora trovati sacchi esposti contenenti questi materiali, agli utenti verrà lasciata apposita comunicazione di non conformità tramite volantino, con indicazione di recuperare quanto esposto e procedere con la prenotazione per il ritiro. Inoltre, solo gli utenti in possesso di un carrellato da 120 o 240 litri potranno accedere al servizio; chi ne fosse sprovvisto può ritiralo presso le sedi di Alia e, nel caso del carrellato da 240 litri, anche prenotarne la consegna a domicilio tramite call center. I rifiuti verdi, contrassegnati da un adesivo sui carrellati, dovranno essere esposti esclusivamente nei contenitori forniti dall’azienda, eliminando così l’uso di sacchi e fascine con l’obiettivo di ottenere un alleggerimento del sollevamento manuale dei carichi.

Da ricordare che il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito) o 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

OBIETTIVI PER IL FUTURO

Nel corso del 2025 Alia conta di andare a intercettare, con questo nuovo servizio di ritiro dei materiali a domicilio, almeno il 50% delle potature che fino a poco tempo fa venivano conferite assieme alla frazione organica, cioè circa 1.000 tonnellate per quel che riguarda il solo Comune di Empoli. Trattandosi di rifiuti tipicamente stagionali, verranno aumentati i turni di prenotazione in agenda durante i due importanti picchi che ne caratterizzano la produzione: in autunno prevalentemente per le potature e in primavera per gli sfalci.

Fonte: Alia - Ufficio stampa

