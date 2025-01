Servizi impiego, a Larciano entra in funzione un nuovo sportello decentrato

I servizi pubblici per l’impiego alzano i battenti anche a Larciano, in provincia di Pistoia. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo sportello decentrato di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego.

A tagliare il nastro nella sede del nuovo servizio, presso il palazzo comunale in piazza Vittorio Veneto 15, l’assessora alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini e la sindaca Lisa Amidei, accompagnate da alcuni membri della giunta municipale.

Lo sportello decentrato per i servizi al lavoro sarà attivo da domani, 10 gennaio, ogni venerdì dalle 9 alle 13.

Il nuovo sportello, che afferisce al Centro per l'Impiego di Monsummano Terme, rientra nell’ambito della strategia di rafforzamento della rete dei servizi pubblici per l'impiego realizzata anche grazie a Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro finanziato dal Pnrr.

La rete pistoiese dei Centri per l’Impiego, finora, si componeva da quattro centri Impiego (Pistoia, Monsummano Terme, Pescia e Quarrata), dallo sportello lavoro aperto a luglio 2023 nel Comune di Marliana e dal servizio territoriale di San Marcello Pistoiese inaugurato nei mesi scorsi.

Adesso, con questo nuovo sportello, la rete diventa ancora più capillare nel territorio con l'obiettivo di facilitarne l'accesso.

Per la sua collocazione geografica, infatti, il comune di Larciano risulta scarsamente collegato da mezzi pubblici al centro per l’impiego di Monsummano Terme.

In occasione dell’apertura dello sportello il presidente Eugenio Giani fa giungere il proprio plauso: “Restiamo determinati a far avanzare il nostro piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego, con un’attenzione particolare alla Toscana diffusa. I servizi per il lavoro e la formazione sono al centro dell’azione del governo regionale e in questi anni stanno conoscendo uno sviluppo rilevante. La loro efficienza e prossimità svolgono un ruolo importante soprattutto in questa complessa fase economica”.

"Con l’apertura a Larciano, apriamo il terzo servizio territoriale nella provincia di Pistoia e raggiungiamo quota 28 sportelli decentrati, che vanno così ad arricchire una rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego fatta di oltre 50 Centri per l'Impiego", osserva l’assessora alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini. "L'obiettivo di Regione Toscana è quello di rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese”, aggiunge l’assessora. “Un impegno che riteniamo particolarmente importante alla luce della delicata fase socio-economica che stiamo vivendo”, sottolinea Nardini, proseguendo: “una fase, però,anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso appunto al già menzionato programma di riforma delle politiche attive del lavoro Gol, finanziato con il Pnrr, al Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo sociale europeo 2021-2027. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare lo skills mismatch, il disallineamento tra domanda e offerta di competenze, affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, mi riferisco soprattutto alle transizioni ecologica e digitale, salvaguardare l'occupazione e promuovere la creazione di nuovi posti lavoro. Ringrazio la sindaca Amidei e l'Amministrazione comunale per aver favorito l'apertura di questo sportello decentrato”.

"A nome dell'Amministrazione che rappresento e di tutto l'indotto produttivo di Larciano – dice la sindaca di Larciano Lisa Amidei - non posso che complimentarmi con la decisione della Regione e di Arti nell'aver scelto questo Comune per uno sportello aggiuntivo del Centro per l'Impiego. Fra le motivazioni che hanno indotto questa scelta, nella convenzione è riportata quella della realtà produttiva di questo territorio e non possiamo che esserne fieri. Questo sportello non servirà comunque solo per Larciano ma sarà un riferimento anche per i territori limitrofi, per dare una possibilità in più di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Ringrazio l'assessora regionale Alessandra Nardini e la dirigente dott.ssa Romina Nanni, responsabile del settore per i servizi per il Lavoro di Lucca e Pistoia di Arti per questa importante opportunità”.

Lo sportello offrirà servizi per cittadine, cittadini e imprese: accoglienza e informazione sui servizi del Cpi, iscrizioni allo stato di disoccupazione e al collocamento mirato ex lege 68/99, percorsi di orientamento individualizzato, incrocio domanda-offerta di lavoro. Faciliterà la collaborazione con l’Amministrazione ospitante su determinati progetti e target di utenti, dai giovani NEET, alle donne vittime di violenza, a utenti con necessità di presa in carico integrata con i servizi sociali territoriali.

Fonte: Regione Toscana

