Case popolari, consegnati già 10 alloggi ERP dall’inizio dell’anno alle famiglie pisane

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, insieme all’assessore alle politiche socio sanitarie, Giovanna Bonanno, e alla presidente di Apes, Chiara Rossi, ha consegnato questa mattina le chiavi di 10 alloggi ERP ad altrettante famiglie del territorio assegnatarie. Sono le prime assegnazioni dall’inizio del nuovo anno.

“Nel solo 2024 – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti - abbiamo consegnato in totale oltre 150 alloggi di edilizia residenziale pubblica, arrivando a consegnarne circa 3 a settimana. Un dato che dimostra lo straordinario impegno che come Amministrazione Comunale stiamo dedicando in questi anni per fornire una risposta concreta al problema abitativo, ristrutturando gli alloggi esistenti e costruendone di nuovi con l’obiettivo di garantire un’abitazione a tutti coloro che ne hanno bisogno e presentano richiesta. Per noi la casa rappresenta una priorità assoluta. Avere un tetto sicuro sopra la testa contribuisce infatti in maniera decisiva a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini ed è un elemento essenziale per garantirne il loro benessere”.

“Siamo molto soddisfatti di poter continuare a rispondere alle necessità abitative delle famiglie del Comune, garantendo loro un alloggio dignitoso – afferma l’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno. Ogni consegna di chiavi è per noi una grande emozione ed il segno tangibile del nostro impegno per assicurare il diritto all'abitare a tutti i cittadini, in particolare a chi si trova in difficoltà”.

Assegnazioni: nel 2024 consegnati 156 alloggi In totale sono 156 gli alloggi assegnati nel corso del 2024. Di queste, 56 sono nuove assegnazioni (di cui 14 nei nuovi alloggi di via Arno, e le altre 42 in alloggi di risulta, fra queste 8 sono state regolarizzazioni in alloggio già assegnato precedentemente in Utilizzo Autorizzato), 63 sono assegnazioni in mobilità (di queste 35 assegnazioni temporanee d'ufficio negli alloggi volano nell'ambito del progetto Pinqua, 3 assegnazioni d'ufficio definitiva nell'ambito della riqualificazione del Casone, 2 assegnazioni temporanee d'ufficio per problemi agli immobili, 3 cambi consensuali e 20 assegnazioni fra mobilità ordinaria e straordinaria) e 37 sono assegnazioni in utilizzo autorizzato.

Case popolari, lavori in corso. Dal 2018 a oggi il Comune ha investito una cifra complessiva di oltre 60 milioni di euro, a queste si aggiungono gli investimenti sugli alloggi di risulta che vengono ristrutturati e messi ogni anno nuovamente a disposizione degli assegnatari: dal 2018 al 2025 saranno quasi 400 gli alloggi riconsegnati.

Il patrimonio edilizio pubblico Gli alloggi di edilizia residenziale popolare (Erp) di proprietà del Comune di Pisa sono ad oggi 2.960.

Nuove costruzioni in corso Sono 5 i cantieri in corso per la nuova costruzione di edifici popolari, che porteranno alla realizzazione di 24 alloggi in via da Morrona a San Giusto (ultimazione lavori prevista aprile 2025), 12 alloggi via Arno/via Pietrasantina di edilizia agevolata di proprietà Apes (ultimazione lavori presunta giugno 2025), completamento del fabbricato per 33 alloggi in Sant’Ermete, 21 alloggi in via Sirtori in S.Ermete, 12 alloggi in via Frascani a Cisanello (Pinqua).

