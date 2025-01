Corsi post laurea all'Università di Siena: i bandi dei master in scadenza

Sono aperte le iscrizioni ad alcuni corsi post laurea dell’Università di Siena per il corrente anno accademico 2024-2025 e indirizzati a giovani laureati e agli interessati ad approfondire le loro conoscenze in settori specifici ad alto contenuto di innovazione e con percorsi di carattere professionalizzante.

Entro il 3 marzo 2025 è possibile iscriversi ai Master di primo livello in: Advanced in Prosthodontic sciences; Area cardiovascolare per le Professioni sanitarie; Comunicazione d'impresa. Linguaggi, strumenti, tecnologie; Contemporary esthetics and digital dentistry; Fisioterapia applicata allo sport e alle attività artistiche; Infermieristica di area critica e dell'emergenza; Infermieristica in area cardiochirurgica; Orofacial pain and temporomandibular disorders; Prosthodontic sciences;

Prosthodontics and new technologies.

Sempre entro il 3 marzo sono aperte le iscrizioni ai Master di secondo livello in: Bioinformatica e Data science; Dermochirurgia; Drug design and synthesis; Lean healthcare management; Parodontologia clinica; Scienza e tecnologia cosmetiche; Tecnologie farmaceutiche industriali.

Fino al 17 marzo è invece possibile iscriversi ai Master di primo livello in: Fondamenti di fitoterapia; Infermiere territoriale; Il Codice Rosa: modello di intervento nella presa in carico delle vittime di violenza; Liquid biopsy; Master per le funzioni di coordinamento nelle Professioni sanitarie; Management per le Professioni sanitarie; Medical Genetics; Parodontologia clinica per igienisti dentali; Storia, design e marketing del gioiello (Arezzo).

Entro la stessa data del 17 marzo ci si può iscrivere ai Master di secondo livello in: Divulgazione scientifica; Fitoterapia; Health services management; Medical writer in area regolatoria.

È inoltre ancora possibile iscriversi ad altri corsi post laurea - di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione professionale - in diversi ambiti disciplinari.

Le informazioni sui bandi, sulle sedi didattiche e sulle modalità di svolgimento dei corsi, sono pubblicate sul sito dell’Università di Siena: www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa