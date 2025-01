Dal supporto nei compiti alla socializzazione, 71 posti per il Servizio Civile con Confcooperative Toscana

Supportare i ragazzi nei compiti scolastici, organizzare laboratori educativi e didattici, sostenere gli adulti in attività di integrazione e socializzazione, occuparsi del trasporto sociale e sanitario. I giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della cooperazione possono farlo aiutando persone in difficoltà, anziani, bambini o ragazzi che vivono un disagio, facendo il servizio civile in uno dei progetti promossi dalle cooperative aderenti a Confcooperative Toscana. Sono 71 i posti disponibili ad Arezzo (3), Pisa (5), Grosseto (1), Lucca (14), Prato (4), Firenze (43).

Di seguito i progetti di Confcooperative Toscana.

Per il programma Educazione solidale, in coprogrammazione con il Consorzio Zenit - sede locale dei Salesiani per il Sociale Aps:

- Attivarsi al futuro, per sostenere i minori in condizioni di disagio garantendo loro la protezione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l’educazione e la crescita, l’acquisizione delle competenze sociali e delle regole sociali necessarie per una vita autonoma, incentivare il completamento del percorso scolastico e formativo. Posti disponibili 17 posti, di cui 5 riservati a Giovani con Minori Opportunità

- Luoghi di partecipazione, per dare agli adolescenti ed ai giovani a rischio di esclusione un’educazione socio-culturale di qualità. Posti disponibili 12, di cui 3 riservati a Giovani con Minori Opportunità.

- Piccoli insieme, per l'animazione e l'educazione dei bambini che frequentano i nidi e i servizi per l’infanzia. I posti disponibili sono 17, di cui 5 riservati a Giovani con Minori Opportunità

Per il programma Inclusione a tutto tondo, in coprogrammazione con Arci servizio civile aps:

- Accolti e attivi, per dare agli adulti, italiani o stranieri, in condizione di disagio e alle persone affette da disabilità la protezione e le cure necessarie rafforzando il rapporto con la comunità, il territorio, la socialità, e sostenendo la conciliazione dei tempi delle famiglie, sostenendole e aiutandole. Posti disponibili 12, di cui 3 riservati a Giovani con Minori Opportunità

- Mai solo con la Misericordia, per potenziare e qualificare i servizi offerti nell’ambito del trasporto sociale, sanitario ordinario e d’emergenza, negli Ambulatori della Misericordia di Firenze. Posti disponibili 13, di cui 4 riservati a Giovani con Minori Opportunità.

"Partecipare a questi progetti attraverso il servizio civile universale permette ai giovani di conoscere da vicino il mondo della cooperazione e di fare qualcosa per gli altri: questa esperienza può diventare per alcuni un lavoro ma comunque sarà per tutti un arricchimento personale e professionale" afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

Fonte: Ufficio stampa

