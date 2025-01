Eventi alluvionali: commissione d’inchiesta, proseguono audizioni in vista della relazione finale

La commissione d’inchiesta sugli eventi alluvionali del 29 e 30 ottobre e del 2 e 4 novembre 2023 in Toscana presieduta da Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia), tiene oggi una serie di audizioni di sindaci ed ex sindaci dei Comuni maggiormente colpiti. Questa mattina, sono stati sentiti l’ex sindaco di Vernio, Giovanni Morganti; il sindaco di Montale, Ferdinando Betti; l’ex sindaco di Firenzuola, Gianpaolo Buti; il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri. La commissione proseguirà allo stesso ritmo lunedì 13 gennaio, quando sono in programma le audizioni dei sindaci di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi; di Pescia, Riccardo Franchi; di Quarrata, Gabriele Romiti; di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno; nel pomeriggio, sarà la volta di Federico Ignesti, sindaco di Scarperia, e Giuseppe Torchia, ex sindaco di Vinci.

“Stiamo portando avanti un lavoro intenso, caratterizzato da estrema collaborazione, con l’obiettivo di dare delle risposte ai cittadini su un tema come quello del rischio idrogeologico”, dice Elisa Tozzi. “Il contributo delle amministrazioni comunali è importante, anche per capire le reali esigenze dei territori e prevedere gli interventi possibili e le possibili soluzioni, anche in termini di risorse. Quella ambientale è una fida centrale per chi governa o governerà questa Regione: deve stare al centro dell’azione degli amministratori, anche con un numero di risorse adeguato”. La presidente ha delineato il cammino che dovrà portare la commissione alla conclusione dei lavori entro il 21 febbraio prossimo. “Concluderemo le audizioni dei sindaci nei prossimi giorni, per focalizzarci sulle realtà dei comitati e delle associazioni di categoria. Le esigenze del mondo produttivo e dei cittadini necessitano di risposte”. L’auspicio, ribadito dalla presidente, “è che si possa fare un lavoro condiviso. Su un tema come questo, non dobbiamo assolutamente dividerci. È giusto che maggioranza e opposizioni si confrontino, partendo dai legittimi punti di vista differenti, e provino poi a produrre il massimo sforzo per arrivare un contributo condiviso”.

Per il vicepresidente Francesco Gazzetti (Partito democratico), “l’auspicio è che si possa concludere questo lavoro importante, al quale come Pd ed insieme al collega Martini stiamo continuando ad offrire il massimo supporto, elaborando una relazione finale che possa contenere non soltanto le doverose ricostruzioni ma anche proposte. L'obbiettivo è far sì che le esperienze maturate nel novembre 2023 si possano trasformare in azioni per rendere ancora più sicuri i nostri territori. Per fare questo lavoro – spiega Gazzetti – occorre trovare le giuste convergenze e condivisioni, ponendo la massima attenzione affinchè gli esiti della commissione d’inchiesta non divengano mezzi di strumentalizzazione politica. Nella precedente legislatura siamo riusciti, proprio con questo spirito, ad arrivare ad una relazione unica e condivisa (nella commissione d’inchiesta sulle discariche sotto sequestro e sul ciclo dei rifiuti, ndr). Ci sono tante cose da inserire in questa relazione – conclude il vicepresidente –, compreso il fatto che il Governo nazionale deve mantenere il proprio impegno di finanziare le opere che la Regione ha richiesto, molte delle quali devono essere realizzate senza perdere tempo”.

Fonte: Toscana Notizie