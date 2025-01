Lutto a Villa Serena, si è spenta la Principessa Margarethe Maria Von Auersperg – Brandini

Si è spenta alla soglia dei novantanove anni Margarethe Maria Von Auersperg –Brandini, decana della nostra struttura, la RSA Villa Serena di Montaione gestita da Proges.

Di origini austro ungariche, Margarethe era la discendente di una nobile famiglia aristocratica che aveva frequentato la corte della Principessa Sissi. Una vita vissuta fra Austria, Germania, Irlanda, Francia e Scozia, dove ha lavorato prima come infermiera e in seguito come educatrice. Amante dei cavalli, del nuoto e delle arti, arriva in Toscana dove presta servizio per i Conti Guicciardini. Qui conosce il marito, Pierluigi Brandini che sposa nel 1955 e vive insieme a lui “anni felici, senza gli obblighi dettati dai clichè del titolo nobiliare”, come lei stessa ci raccontava.

Trasferitasi nella frazione di Varna (Gambassi Terme) amava prendersi cura di un piccolo orto insieme al figlio, Arrigo, che in futuro le regalerà due amatissimi nipoti. Nel 1998, anche a seguito della perdita del marito cui era molto legata, Margarethe arriva a Villa Serena. Una scelta importante per una persona ancora autosufficiente: il suo desiderio di vivere in comunità era più forte rispetto alla possibilità di abitare in autonomia. Ventisette anni vissuti insieme, durante i quali ha sempre continuato a dipingere, vincendo concorsi di pittura e regalando le sue opere ad amici e operatori. Molte altre sono le attività in cui si era cimentata in questi anni di vita di struttura; a tutte le persone con cui si intratteneva non negava mai un sorriso o un consiglio. A seguito del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, è venuta a mancare il giorno 8/12; i funerali si sono tenuti nella grande chiesa di Villa Serena, come immaginiamo avesse voluto la nostra “principessa”.

Ci lascia una donna gentile, elegante, vivace intellettualmente, tenace e determinata che rimarrà nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta.

