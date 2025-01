Riduzione del rischio idraulico, sono partiti i lavori su via Oste per la realizzazione del “facilitatore” fognario

A Oste sono partiti nei giorni scorsi i lavori di Publiacqua, sollecitati con forza dal Comune, per la realizzazione del nuovo invito dello scarico fognario su via Oste, una sorta di “facilitatore” per favorire il deflusso in fognatura delle acque meteoriche provenienti dalla della zona di via Pomeria, via Due Giugno e via Quarto dei Mille, strade che, in caso di piogge intense, presentano le maggiori criticità ed si allagano.

Il sindaco Simone Calamai, insieme all'assessore con delega al rischio idraulico, Alberto Vignoli e al consigliere Fabrizio Botarelli, nominato dal sindaco in ausilio sulle tematiche riguardanti controllo del territorio, segnalazioni e controllo manutenzioni, ha fatto un sopralluogo per verificare lo svolgimento degli importanti lavori che porteranno un immediato beneficio in tutta la zona. Il “facilitatore fognario” servirà, infatti, per far defluire con maggiore facilità nella fognatura principale di via Oste le acque meteoriche, provenienti da via Pomeria, via Due Giugno e via Quarto dei Mille.

«La realizzazione del “facilitatore fognario” porterà immediati benefici in tutta la zona- dice il sindaco Simone Calamai – Si tratta di un lavoro che abbiamo concordato con Publiacqua a seguito di specifici sopralluoghi con i tecnici della società durante eventi meteorologici di forte intensità che hanno permesso di evidenziare con chiarezza la problematica».

Nel 2024 sono inoltre partiti due studi condotti da Publiacqua e dalla Regione, attraverso il Genio civile, sul sistema idraulico del territorio che permetteranno di avere una visione a 360 gradi delle varie interconnessioni. Un'esperienza unica nel suo genere che fa di Montemurlo un "Comune pilota" a livello regionale. sul nostro e completa delle soluzioni necessarie per risolvere le criticità esistenti.

«Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico da realizzare sono ancora tanti e come amministrazione comunale non ci fermiamo nel chiedere la realizzazione degli interventi di “non - nostra diretta competenza” ed ottenere le risorse necessarie per attuare tutte le opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio», continua Calamai. Tra le altre buone notizie a fine anno il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ha avuto il via libera dalla Regione per dare il via ai lavori di potenziamento dell'impianto idrovoro e della cassa di espansione presso il torrente dell' Agnaccino a Oste del valore di 700 mila euro. Un altro intervento che migliorerà sensibilmente la risposta idraulica del territorio nella zona di Oste.

Fonte: Ufficio Stampa