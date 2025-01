Si amputa dito mentre usa forbice elettrica in azienda agricola, 30enne in codice rosso

Brutto incidente sul lavoro questa mattina a Montespertoli in un'azienda agricola della frazione di Ortimino. Un uomo di 30 anni, italiano, ha subito l'amputazione di un pollice della mano sinistra mentre stava utilizzando una forbice elettrica. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 10. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze. Al momento non è stata ricostruita nel dettaglio la dinamica dell'incidente.

