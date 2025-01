‘Spesa per tutti’, il progetto da oltre 20.000 pacchi alimentari per famiglie in difficoltà

Aiutare le famiglie in difficoltà a reperire prodotti alimentari, ma anche diffondere una cultura volta a combattere lo spreco del cibo sostenendo un uso consapevole dei prodotti: sono queste le finalità principali di ‘Spesa per tutti’, il progetto nato nel 2016 e che, alla vigilia del decimo anno, entra in una nuova fase di programmazione i cui contenuti sono stati presentati oggi alla stampa, nel corso di un incontro organizzato nella sede associativa di piazza Artom, presso il Centro alimentare Mercar di Firenze.

All’iniziativa hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, il presidente di TosCaritas Vincenzo Lucchetti, il direttore della Caritas diocesana di Firenze Marzio Mori e il vicepresidente del Banco Alimentare Natale Bazzanti .

‘Spesa per tutti’ ha permesso sino a oggi di distribuire circa 20mila pacchi di generi alimentari all’anno, dando così sollievo a tante persone fragili e in condizioni di difficoltà economica. Questo obiettivo verrà perseguito anche nel periodo 2025-2027 dai tre soggetti coinvolti nel progetto: Regione Toscana, Coordinamento Toscano Caritas e Associazione Banco alimentare della Toscana. Le risorse individuate sul versante pubblico per il triennio ammontano a 545.000 euro (di cui ben 385.000 di fondi regionali), a cui si aggiungerà un cofinanziamento di quasi 110.000 euro in risorse materiali e persone, da parte di Caritas e Banco alimentare. Le attività in programma sono state condivise grazie a un percorso di co-progettazione che ha portato alla definizione di un programma e alla stipula di una specifica convenzione.

Sotto il profilo gestionale, i percorsi saranno simili a quelli svolti sin qui: la Regione Toscana svolgerà un ruolo di coordinamento, Caritas Toscana acquisterà dalla grande distribuzione i generi alimentari, avvalendosi anche di una specifica scontistica e li distribuirà ai destinatari. Al Banco Alimentare della Toscana, invece, spetterà il compito di gestire la logistica e lo stoccaggio dei beni. Le persone in condizioni di disagio cui destinare gli aiuti alimentari saranno individuate dai punti di ascolto delle Caritas della Toscana, degli enti del terzo settore e dai centri servizi, che si occuperanno di fornire anche tutte le indicazioni necessarie ai cittadini. I destinatari dovranno avere un reddito lordo annuo inferiore ai 20.000 euro (eventualmente incrementato di 5 mila euro per ogni familiare a carico); saranno poi stabilite priorità di accesso a famiglie con minori, numerose e con presenza di disabili.

Sempre nell’ambito della prossima programmazione, oltre all’attività prioritaria di reperimento e fornitura prodotti alimentari, il Banco alimentare della Toscana e Caritas realizzeranno anche apposite iniziative di informazione e coinvolgimento dei giovani, sia sul tema della redistribuzione delle eccedenze sia su quello della educazione alimentare.

“Questo progetto - ha detto il presidente Eugenio Giani - grazie a una sinergia preziosa tra Regione, Banco alimentare e Caritas, consente di dare una risposta concreta e significativa a tante situazioni di povertà, permettendo di distribuire ben 20mila pacchi alimentari all’anno. Ma “Spesa per tutti” è prezioso anche per la sua azione di educazione alimentare rivolta soprattutto a evitare ogni spreco di cibo”.

“Nel costruire questa nuova fase della programmazione di “Spesa per tutti” – ha detto Serena Spinelli - siamo partiti da una analisi attenta e profonda dei bisogni: lavorare gomito a gomito con Banco alimentare e Caritas, cioè con due realtà profondamente radicate in tutto il territorio e che hanno un contatto diretto con tutti i destinatari, ci ha permesso di entrare ancora meglio nel cuore del problema per individuare le soluzioni più adeguate e dare le risposte più puntuali. Oggi, all’avvio di questa nuova fase, voglio da una parte ringraziare Banco alimentare e Caritas per tutto quello che hanno fatto e fanno, ma anche rinnovare con loro l’impegno a fare il massimo sforzo per combattere non solo quella alimentare, ma ogni forma di povertà”.

“Con la sua attività - ha evidenziato Natale Bazzanti - il Banco riesce ad aiutare ogni anno oltre 120mila persone. Purtroppo i destinatari di aiuti alimentari crescono di continuo. Il nostro obiettivo è quello di riuscire sempre a mantenere il passo della crescita delle persone da aiutare con l’incremento dei prodotti recuperati: in quest’ottica “Spesa per tutti” è uno strumento preziosissimo sia grazie alle risorse che attiva e alle sinergia che permette di realizzare, attraverso la Regione, con Caritas, sia perché ci permette di condurre, attraverso le attività di educazione alimentare, una fondamentale battaglia contro lo spreco”.

“Il progetto ‘Spesa per tutti’ è – per Vincenzo Lucchetti - un esempio importante delle relazioni che possono nascere tra Regione e soggetti del terzo settore. Il suo valore riguarda certamente le azioni messe in atto per andare incontro alle necessità delle fasce più deboli ma anche il suo lavoro educativo: mi sembra prezioso soprattutto il fatto che, grazie a queste attività si possa stimolare la sensibilità sociale dei giovani, mostrando loro che ci sono, anche nella nella nostra Toscana, frange significative di popolazione che hanno forte bisogno di aiuto”.

“Questo progetto – sono parole di Marzio Mori – rappresenta anche un monito: il fatto che nel 2025 ci siano in Toscana tante persone che hanno bisogno di cibo ci dice che c’è qualcosa che non va a monte, e che dobbiamo lavorare sul bisogno immediato, ma anche sulle cause che determinano il persistere di sacche di povertà”.

