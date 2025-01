Decine di motociclisti a Castiglion Fiorentino per ricordare Fabrizio Meoni

Oggi pomeriggio Castiglion Fiorentino si è stretta in un grande abbraccio collettivo attorno al suo grande campione Fabrizio Meoni, nel giorno esatto in cui vent’anni fa, l’11 gennaio 2005, perse la vita in un incidente durante una tappa della Dakar.

Decine di moto, con in testa il figlio Gioele in sella alla propria, si sono ritrovate alle 14:30 nei pressi della statua dedicata a Meoni lungo la Sr71. Prima della partenza del corteo verso il cippo che si trova vicino al Passo della Foce, il sindaco di Castiglion Fiorentino, accompagnato da Gioele Meoni, ha deposto due rose sulla statua. Una rosa blu, dedicata a Fabrizio, e una di colore rosa per la figlia Chiara.

Dopo un commovente giro di tutte le moto intorno alla statua, il corteo è partito. Una volta arrivati al cippo, tutti i motociclisti (circa una settantina) presenti hanno srotolato una toccante gigantografia di Fabrizio insieme alla figlia Chiara.

Fonte: Comune di Castiglion Fiorentino - Ufficio Stampa

