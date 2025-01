"Spostare lo sguardo": prorogata la mostra di Carla Bedini a Certaldo

Inaugurata nel settembre 2024, molto apprezzata dal pubblico di appassionati di arte e turisti, è stata così prorogata fino a domenica 16 febbraio la mostra "Spostare lo sguardo", opere di Carla Bedini, allestita al piano nobile del Palazzo Pretorio nel borgo medievale di Certaldo.

Circa quaranta le opere esposte, a raccontare l'artista e il suo cammino peculiare. Come si legge nel testo critico presente nel catalogo della mostra, a cura di Manuela Composti, “Protetta, non isolata lavora e ama Carla Bedini. Arrivata alla pittura per sentieri solitari riesce a distillare l’eco lontano di un sentire comune alla nostra cultura occidentale con una visione lucidamente contemporanea e attuale. Le opere di Carla Bedini emanano cultura; profumano di grazia pur affrontando tematiche importanti; suggeriscono equilibrio e amore per la vita mentre pungolano alla riflessione... Non urlano… Invitano a spostare lo sguardo”.

L’esposizione, curata da Maxela e Manuela Composti con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent in collaborazione con la Galleria Ca’ di Fra’ e la Galleria d’Arte Nozzoli, è stata l'ultima tappa della rassegna CertaldoArte24, promossa dal Comune di Certaldo con il patrocino del Consiglio Regionale della Toscana. Presto sarà presentato il progetto espositivo 2025.

La mostra è visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (giorno di chiusura il martedì) e dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 il sabato e la domenica. Per maggiori informazioni è possibile chiamare lo 0571 661219.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa