L'Etrusca si prende il Derby, a San Miniato con l'Use finisce 87-75

Piovono triple sull’Use Computer Gross, per la precisione 18 su ben 35 tentativi pari ad una percentuale del 51%. Stavolta niente miracoli, niente ribaltoni come nella gara di andata. L’Etrusca San Miniato porta a casa in modo chiaro e netto il derby di Fontevivo per 87-75 grazie ai numeri detti sopra, figli dei 74 punti sugli 87 totali segnati da Menconi, Caglio e Metsla, quest’ultimo uscito dalla panchina. Insomma, in tre segnano un punto meno di tutti gli avversari e, se da un lato va dato a loro quel che a loro spetta visto che oltretutto sono abituati a certi numeri, dall’altro è anche chiaro che la prestazione difensiva dell’Use non è proprio quella da manuale. Ed anche sulle diverse situazioni ‘sporche’ di gioco i biancorossi subiscono la maggiore prontezza della squadra di casa, decisamente più reattiva ed attenta anche in difesa specie sui terminali offensivi empolesi. Nel conto servito a fine cena c’è poi anche un 17/25 ai liberi che, se decisivo non è, ha comunque il suo peso. A dare un buon motivo per sorridere comunque in faccia alla sconfitta ed alla chirurgica iella che ogni fine settimana mette ko un giocatore (stavolta tocca a Tosti restare a letto con la febbre alta mentre Mazzoni assiste alla partita con la tuta) ci pensano ancora una volta i giovani, stavolta Ramazzotti e Marini che giocano minuti veri dando il loro, importante contributo. Il convento biancorosso continua a passare ottimi prospetti.

Si parte con San Miniato che detta legge a rimbalzo offensivo. Maric aggiusta la mira e, nonostante i primi ferri ai liberi, Baccetti trova il primo vantaggio 8-9. La tripla di Rosselli vale il 18-21 di fine parziale ma i tanti tifosi presenti battono le mani per Ramazzotti a Marini che rispondono presente alla chiamata di coach Valentino. La prima metà della seconda frazione fa sperare in qualcosa di buono. La Computer Gross con Maric e De Leone tocca il 21-26 e nessuno si può aspettare che è proprio qui che la partita svolta. Il tre contro l’Use frutta un 22-4 di parziale a cui replica Giannone con una tripla sulla sirena: 43-33 a metà, per quanto visto ci si può stare. Al ritorno in campo subito due palle perse ed un po’ di zona, con Rosselli che, dopo 4 minuti, trova i primi punti con un gioco da tre. L’Etrusca difende forte e non a caso i canestri empolesi sono frutto di azioni individuali spesso al limite dei 24, segno che trovare spazi e far girare la palla è un problema. Eppure la forbice non è nemmeno tanto ampia visto che Maric e De Leone mettono il 59-50. Qui un altro snodo chiave con due triple fallite da Sesoldi e Rosselli che avrebbero forse fatto fare all’Use un pieno di benzina per la volata finale. Metsla ringrazia e, dalla sua mattonella nell’angolo oltre l’arco, chiude la terza frazione sul 62-50. La tripla di Sesoldi per il 64-54 è l’ultima fiammata. San Miniato vola sul 76-56 e poi alza il piede fino all’87-75 finale.

87-75

ETRUSCA SAN MINIATO

Malvolti ne, Ermelani 5, Caglio 22, Metsla 20, Menconi 32, Scardigli, Re 3, Marrocchi ne, Alexander ne, Granchi, Ndour, Cravero 4. All. Martelloni (ass. Menconi/Gori)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 14, Marini, Baccetti 3, Sesoldi 8, Rosselli 16, Ramazzotti 2, de Leone 8, Mazzoni ne, Quartuccio 2, Cerchiaro ne, regini ne, Maric 22. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Corsi di Pisa e Deliallisi di Livorno

Parziali: 18.21, 43-33 (25-12), 62-50 (19-17), 87-75 (25-25)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa