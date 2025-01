Ampliamento parcheggio del Cencione, l'interpellanza di Manola Guazzini del Gruppo Misto

Manola Guazzini del Gruppo Misto presenterà nel prossimo consiglio comunale,, previsto per il 22 gennaio, una interpellanza relativa all'ampliamento del parcheggio del Cencione a San Miniato. Nel documento si analizza le principali questioni legate al progetto, le criticità emerse secondo il Gruppo Misto in termini di costi, le procedure adottate e scelte progettuali, e pone interrogativi al Sindaco sulle prospettive di finanziamento, coinvolgimento della cittadinanza e tempistiche previste. Ecco il testo dell'interpellanza:

GRUPPO MISTO

La sottoscritta consigliera comunale Manola Guazzini, del gruppo Misto

OGGETTO: AMPLIAMENTO CENCIONE

Premesso che

-con deliberazione n.28 del Consiglio Comunale del 13 giugno 2023 di San Miniato fu approvata una variazione al bilancio di previsione 2023-2025 che prevedeva, tra l'altro, il finanziamento di 50mila euro per l'incarico per la progettazione dell'ampliamento del parcheggio del Cencione;

-con deliberazione n.130 del Consiglio Comunale di San Miniato fu adottato il Piano per le opere pubbliche 2024-2026 che stanziava per l'ampliamento del parcheggio del Cencione la somma di 400mila euro per il primo anno d'esercizio e di 450mila euro per il secondo;

con determinazione n.1415 del 6 dicembre 2023 della responsabile di posizione organizzativa Sara Benventi, avente come oggetto “Progetto di fattibilità tecnico-economico ampliamento Parcheggio del Cencione- affidamento dei servizi di progettazione”, rilevando l'attuale impossibilità di “provvedere con personale tecnico dipendente del Comune nel rispetto delle tempistiche imposte e dell'articolato contesto di cui l'attività dovrà tenere conto” si procedeva, come consentito dal decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 n.36 per importi inferiori ai 140mila euro “anche senza consultazione di più operatori economici”, all'affidamento diretto dei lavori di progettazione architettonica allo studio LDA.iMdA architetti associati, il cui legale rappresentante è l'Architetto Paolo Posarelli per quanto riguarda la progettazione architettonica per un importo di euro 36.756,36 comprensivo di oneri sociali, e al geologo dott. Giuseppe Lotti della redazione della relazione geologica per un importo di euro 4.160 comprensivo di oneri sociali. L'impegno di spesa complessivo è stato di euro 49.917, 96 IVA inclusa;

-tale procedura ha prodotto rilievi anonimi su presunti profili di illegittimità, che l'interpellante decise, una volta venutane a conoscenza, di trasmettere all'autorità giudiziaria;

-con delibera n.78 del 23 luglio 2024 l'attuale Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il “Progetto di fattibilità tecnico-economica per il consolidamento e l'ampliamento del Parcheggio del Cencione” che prevede un costo complessivo dei lavori di euro 3.259.061,24;

-le relazioni del progetto approvato in linea tecnica prevedono tre diverse alternative progettuali, di cui la prima prevede la realizzazione di 18 nuovi posti macchina ampliando il parcheggio esistente verso ovest, e comporta l'esproprio di alcune aree private; la terza propone di incrementare di 20 il numero dei posti macchina sopraelevando l'attuale piano 0 del parcheggio; la seconda, che però i progettisti ritengono di funzionalità più problematica perché allontanerebbe i nuovi posti macchina dall'ascensore, prevede la realizzazione di un parcheggio bis di 160 nuovi posti in prossimità della via d'accesso al parcheggio, e comporterebbe anch'essa l'esproprio di alcune aree private;

Considerato che

-i costi dell'operazione sembrano davvero molto elevati, specie se rapportati alle ipotesi 1 e 3, che comporterebbero per ogni nuovo posto macchina un costo rispettivamente di oltre 181 mila e di

oltre 162 mila euro, mentre la seconda, che appare quasi scartata dai progettisti, ridurrebbe il costo a 20.386 euro;

-il consolidamento della rupe di San Miniato richiederebbe, a parere dell'interpellante, di essere affrontato in modo organico e non a pezzi, come invece sta avvenendo attualmente per via Bagnoli, per la Valle del Cencione e le sue adiacenze, per l'area di Via Catena;

interpella il Sindaco per sapere

1)-qual è la sua valutazione complessiva sulla vicenda;

2)-se non ritiene che una delle indicazioni che da essa si potrebbero trarre è la necessità di un potenziamento sul piano operativo e professionale degli uffici tecnici del Comune;

3)-quali iniziative sono previste e quali prospettive reali si possono determinare per l'acquisizione del finanziamento necessario per la realizzazione dell'opera;

4)-in base a quali criteri, in quali tempi e con quali modalità di coinvolgimento del Consiglio Comunale e della popolazione e dei suoi organi di partecipazione, in particolare la Consulta territoriale di San Miniato, si intende procedere alla scelta tra le alternative progettuali prospettate dai progettisti;

5)-se si intende individuare una sede di discussione tecnico-politica in cui impostare organicamente il tema del consolidamento della rupe di San Miniato;

6)-quali tempi sono prevedibili per la realizzazione dei lavori di ampliamento e consolidamento del Parcheggio del Cencione.

San Miniato, 28.11.2024

Manola Guazzini