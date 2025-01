Appello del sindaco Roberto Giannoni al pagamento delle tasse

Lo scorso 2 dicembre a Santa Croce sull'Arno è scaduta la seconda rata della Tari, mentre il 30 novembre era scaduta, la dove dovuta, la terza rata del Canone unico. Al momento agli uffici comunali risulta che in molti hanno pagato, ma vi è una nutrita percentuale di cittadini che invece non si sono ancora messi in regola, soprattutto per quanto riguarda la Tari ovvero la tassa sui rifiuti. Per questo motivo il sindaco Roberto Giannoni ha rivolto un appello ai contribuenti: “Esorto i miei concittadini a non tralasciare il pagamento delle tasse, sia perché non è corretto, i tributi vanno pagati nell'interesse di tutti, sia perché dal mancato pagamento della tasse possono scaturire situazioni più gravose dal punto di vista economico. Il comune di Santa Croce sull'Arno infatti, con la mia amministrazione vorrebbe dare un nuovo impulso alla riscossione della tasse e non possiamo lasciare perdere l'esazione dei tributi insoluti, perché le tasse servono per garantire i servizi a tutta la comunità, anche a chi non le paga, quindi non è accettabile che alcuni cerchio di sottrarsi al pagamento. Pertanto - conclude Giannoni - se una tassa non verrà pagata il cittadino poi dovrà fronteggiare l'azione di recupero del comune e a quel punto il costo sarà sicuramente maggiore, quindi è nell'interesse di tutti pagare e cercare da pagare nei tempi previsti dalle scadenze”.

