Auto contro il casello autostradale della A12 di Livorno

I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti a seguito di un Incidente stradale avvenuto presso il casello autostradale della A12 di Livorno in direzione nord.

Una vettura, per cause in corso di accertamento, è finita contro la struttura del casello e il conducente, rimasto imprigionato all'interno, è stato estricato dal personale VF per poi essere affidato ai sanitari intervenuti sul posto.

