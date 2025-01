I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 10 nel comune di Fucecchio in Piazza 20 Settembre per la caduta di una pianta ad alto fusto su una vettura parcheggiata sulla pubblica via. Non ci sono persone coinvolte.

