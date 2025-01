Anche a Montespertoli il progetto per educare al digitale gli over 65

Come si usa l’e-mail dallo smartphone? Come si accede ai servizi online della pubblica amministrazione e della sanità? Torna il progetto di Fondazione CR Firenze “Amico Digitale” per aiutare gli over 65 ad acquisire più confidenza con gli strumenti digitali nella vita di tutti i giorni e sbarca a Barberino del Mugello e Montespertoli.

Gli over 65 potranno partecipare a incontri gratuiti su varie tematiche con i giovani esperti e potranno prenotare assistenza e formazione personalizzate grazie all’apertura di veri e propri sportelli. Il progetto coinvolge anche gli studenti universitari che partecipano al programma #TuttoMeritoMio di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo in qualità di giovani facilitatori/formatori, ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Montespertoli e SPI CGIL e con lo spinoff dell’Università di Firenze Terza Cultura, specializzato in laboratori didattici, corsi di formazione, progetti per la scuola, progetti di accesso alla cultura scientifica e tecnologica per famiglie e cittadini.

A Montespertoli, gli incontri di educazione attiva partiranno dal 15 gennaio e proseguiranno fino a metà febbraio, ogni mercoledì. Si terranno nella sala consiliare del Palazzo Municipale, dalle 16.30 alle 18.30. Fra i temi che saranno affrontati: la creazione di un account, i servizi sanitari online, come orientarsi grazie ai motori di ricerca e come usufruire delle offerte di cultura online e intrattenimento. Dal 19 febbraio fino a luglio, ogni mercoledì nella sede dello SPI CGIL Montespertoli, dalle 16.30 alle 18.30, sarà invece attivo il servizio Sportello Amico Digitale, dove potranno recarsi gli anziani per un’assistenza personalizzata, come l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, l'utilizzo dell'app IO o l'uso di WhatsApp per restare in contatto con familiari e amici.

A Barberino al Mugello, gli incontri partiranno dal 27 gennaio (fino a fine febbraio) e si terranno nel Centro Civico, dalle 14.30 alle 18.30, ogni lunedì. Mentre lo Sportello Amico Digitale aprirà dal 3 marzo, nella sede dello SPI CGIL Barberino del Mugello, fino a fine luglio.

“Amico Digitale mira a colmare le carenze di quel numero di anziani che non possiede la competenza digitali minime per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, della Sanità o dei sistemi di informazione e di relazione di base - spiega il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori -. Il progetto è strutturato come una sorta di “patto generazionale” per l’inclusione digitale: i giovani aiutano gli anziani in uno scambio reciproco. L’esperienza già maturata nel territorio fiorentino ha dimostrato quanto questo incontro possa essere proficuo per diffondere la cultura digitale ma anche come esperienza di inclusione e di cittadinanza attiva”.

La partecipazione alle attività è gratuita e aperta a tutti gli over 65 interessati. Per ulteriori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare lo SPI CGIL al numero 3497200889. Per consultare il calendario dettagliato degli incontri visitare il sito fondazionecrfirenze.it

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa

