A Pescia, in provincia di Pistoia, un operaio è morto questa mattina dopo essere stato travolto da un albero mentre lavorava in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari, i carabinieri e il personale della medicina del lavoro per accertare le dinamiche dell’incidente.

