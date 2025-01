Urta una pianta e danneggia camion cisterna, fuoriesce gasolio sulla SR65 nel Fiorentino

A Barberino del Mugello, sulla SR65 vicino al Castello di Cafaggiolo, un mezzo pesante per il trasporto di idrocarburi ha urtato una pianta, causando la rottura della cisterna e la fuoriuscita di gasolio. I Vigili del Fuoco, intervenuti dalle 10:30 con due squadre e il nucleo NBCR, stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e predisporre un eventuale travaso. La viabilità è interrotta, ma non ci sono persone coinvolte.

