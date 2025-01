Adelmo Cervi presenta "I miei sette padri" a Certaldo

Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi e Verina Castagnetti, sarà a Certaldo per due appuntamenti, uno aperto al pubblico e uno rivolto alle scuole, per presentare il suo libro “I miei sette padri”. L’incontro sarà anche l’occasione per assistere alla proiezione del docufilm di Liviana Davì “I miei sette padri”, tratto dal libro, e per commentare quindi non solo la vicenda della sua famiglia, ma anche per riflettere su cosa sono state la Lotta di Liberazione e la Resistenza, e invitare a riflettere sulla salute della nostra democrazia e della Costituzione.

L’appuntamento è per giovedì 16 Gennaio 2025, ore 17,00 al centro “Macelli Public Space”, Piazza dei Macelli, Certaldo. Venerdì 17 gennaio, ore 10,00, al Cinema-Teatro Giovanni Boccaccio, l'incontro riservato agli alunni/e della Scuola Media di Certaldo.

Gli incontri saranno aperti dai saluti di Clara Conforti - Assessore alla Cultura del Comune di Certaldo e Caterina Masini - Presidente Anpi Certaldo. Presenterà Adelmo Cervi, il Direttore operativo di Toscana-Post, Giacomo Cucini. Seguirà la proiezione del docufilm di Liviana Davì “I miei sette padri”, tratto dal libro di Adelmo Cervi.

Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi e Verina Castagnetti, non ha mai conosciuto il padre e aveva appena quattro mesi quando il suo papà fu fucilato dai fascisti, insieme ai suoi sei fratelli, il 28 dicembre 1943. Adelmo si è assegnato un compito: rinnovare ad ogni incontro il suo impegno antifascista con l'insegnamento e l'esempio del padre che i fascisti si erano illusi di cancellare. I sette fratelli Cervi sono un mito della Resistenza e Adelmo ha avuto a che fare con quel mito per tutta la vita. Ma chi erano, davvero, i Cervi? È questa la domanda che guida la ricerca di Adelmo, un viaggio a ritroso per trovare suo padre Aldo, per spogliarlo del mito e scoprire l'uomo che combatteva la dittatura, ma che aveva anche una vita segnata dal lavoro, dagli affetti, dalle speranze.

“Ringraziamo Adelmo Cervi per questa straordinaria testimonianza che ci regala - dice l’assessora Clara Conforti - e per questo duplice evento che ci permette di unire le generazioni. Queste iniziative ci permettono di ricordare e affermare quei valori comuni alla nostra società, che non possono essere che quelli contenuti nella carta costituzionale, nata grazie alla lotta di liberazione. Valori che promuoviamo e manteniamo attivi grazie anche al fondamentale lavoro delle associazioni e delle scuole che ringraziamo per l’organizzazione e la partecipazione all’evento”

Gli eventi sono organizzati da Anpi Certaldo in collaborazione con Comune di Certaldo, Società Storica della Valdelsa, Associazione Polis, Associazione Anthos, Spi Cgil, Auser.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

