Chiuso per il forte vento il Parco Mediceo di Pratolino

A causa del forte vento, il Parco Mediceo di Pratolino, situato sulle colline a nord di Firenze, è stato chiuso per l'intera giornata di oggi. La decisione è stata presa precauzionalmente dalla Città Metropolitana di Firenze. In tutta la Toscana è in corso un'allerta in codice giallo per vento e neve.

