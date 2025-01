Va a fuoco una cabina elettrica in centro a Firenze

I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo dalle ore 16:40 a Firenze in Via di San Gallo intersezione con Via Guelfa, per un incendio a una cabina elettrica.

Sul posto anche personale di Enel per la disalimentazione. Dalle verifiche effettuate, la cabina di trasformazione era invasa da acqua che per probabile rottura della tubazione entrava all’interno della cabina. Sul posto anche la polizia locale.

