Bilancio, opposizione assenti in Consiglio: la posizione di Cdx San Miniato

Abbiamo appreso da alcuni organi di stampa dei contenuti della conferenza stampa tenuta dalla Giunta in merito al bilancio. All'interno alcune dichiarazione del primo cittadino che lamentava il fatto di non aver potuto godere degli interventi delle opposizioni; aggravante una uscita in merito alla mancata ragione di chi si da alla fuga.

Chiaro, palese riferimento alla assenza delle opposizioni durante il consiglio comunale del 30 dicembre scorso su bilancio e DUP. Premettendo che non abbiamo bisogno di giustificazioni ci preme chiarire che da tempo avevamo annunciato la nostra assenza per meri motivi politici dovuti al mancato coinvolgimento delle opposizioni. Coinvolgimento che non avrebbe dovuto esserci sulle scelte, che restano compiti esclusivi del governo del comune, quanto sulla informazione relativa ai criteri di impostazione del bilancio stesso .

Una condivisione che sarebbe stata utile per poter dare un senso concreto al nostro modo di fare opposizione finalizzata a entrare nel problema per contribuire tangibilmente alla sua soluzione. Attività che ci contraddistingue coerentemente agli impegni presi con i cittadini del comune, indipendentemente dalla loro connotazione politica. Giova ricordare che l' approvazione della legge nazionale di bilancio è avvenuta il 28 dicembre scorso e contenente un differimento del termine di scadenza dal 31 dicembre al 28 febbraio 2025, come richiesto da ANCI ( Ass dei comuni italiani ) e da UPI ( Unione province italiane ); differimento, accordato dal Ministero in data 18 dicembre 2024 , che poteva consentire un rinvio . Premessa che ci permette di poter affermare che il sindaco, se avesse voluto, avrebbe tranquillamente potuto rimandare la discussione sul bilancio al 20 gennaio prossimo senza incorrere nell'esercizio provvisorio, che, a nostro avviso, vista la modesta procrastinazione, non avrebbe rappresentato un grande ostacolo all'operato della macchina comunale permettendo alle opposizioni di poter partecipare con il proprio apporto. Infine ci preme precisare che non mancheremo di presentare al primo cittadino le nostre osservazioni nelle sedi istituzionali e nei momenti opportuni. Siamo uomini, e politici, corretti che non fuggono dinanzi le loro responsabilità. Cogliamo l'occasione per invitare il sindaco a usare termini più consoni a una dialettica politica e non a una gazzarra di strada.

Centrodestra San Miniato

