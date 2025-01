Chirurgia robotica, prosegue la crescita delle procedure all’Aou Senese Nel 2024 effettuati 518 interventi robotici

Chirurgia robotica: ulteriore potenziamento dell’attività nel 2024. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese infatti continua ad aumentare i propri volumi di attività che riguardano la chirurgia robotica. Nel 2024 sono stati effettuati 518 interventi con il robot in dotazione all’Aou Senese, sulle quasi 18mila prestazioni chirurgiche effettuate tra quelle in elezione e quelle in urgenza, con un aumento del 19,6% rispetto all’anno precedente.

Nel 2023 erano stati 433, nel 2022 il dato è 353 e nel 2021 sono stati effettuati 239 interventi robotici.

"Abbiamo investito molto nell’area chirurgica – afferma la dottoressa Maria De Marco, direttrice sanitaria dell’Aou Senese – . In particolare la chirurgia robotica ha visto un incremento cospicuo dell’attività, ed i numeri sono a testimoniarlo. Le unità operative che hanno eseguito interventi robotici sono Urologia, Chirurgia generale ad indirizzo oncologico, Chirurgia generale e dei trapianti rene, Chirurgia toracica, Chirurgia pediatrica, Chirurgia bariatrica, Otorinolaringoiatria, Chirurgia tiroidea e Ginecologia, e tutte queste specialità sono state protagoniste di significativi incrementi"

38 dei 518 interventi di chirurgia robotica sono stati effettuati in collaborazione con i professionisti dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con la quale l’Aou Senese ha sottoscritto un accordo di collaborazione nel 2022. In totale nel 2024 sono stati effettuati 17.473 interventi chirurgici tra quelli in elezione, in aumento dello 0,2%, e quelli in urgenza, in aumento del 3,3%.

"Il doveroso ringraziamento per questo consistente aumento – prosegue la dottoressa De Marco – va ai nostri professionisti, a tutti coloro che sono impegnati nei percorsi chirurgici a vario titolo, considerando che anche nel 2024 abbiamo superato i volumi di attività del 2019, quando non c’era stato l’impatto del Covid sul nostro ospedale e vigeva un differente modello organizzativo sia nelle sale operatorie che nei setting assistenziali".

