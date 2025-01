Equitazione: il Consiglio regionale ha premiato Marco Di Paola e Stefano Serni

Si sono svolte ad Arezzo nell’ultima settimana di luglio nell’Equestrian Centre in località San Zeno le Ponyadi 2024. A sfidarsi a cavallo di un pony in 23 diverse discipline oltre mille e duecento ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. Con grandi risultati per i giovani atleti toscani che hanno chiuso il medagliere al secondo posto dietro alla Lombardia. Per questo mercoledì 15 gennaio il presidente della Federazione italiana sport equestri Marco Di Paola e Stefano Serni sono stati premiati dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il primo per avere dato lustro e grande visibilità ad Arezzo e alla Toscana attraverso l’organizzazione dell’evento, il secondo per gli ottimi risultati ottenuti dai giovani cavalieri e dalle giovani amazzoni toscani durante le Ponyadi.

Hanno partecipato alla cerimonia il membro dell’Ufficio di presidenza Diego Petrucci e il consigliere regionale Gabriele Veneri. Era presente il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci.

Medagliere ricco per i giovani toscani partecipanti alle Ponyadi che hanno vinto 15 medaglie d’oro, 17 d’argento e 11 di bronzo. Un grande risultato sottolineato dal presidente dell’Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo che ai premiati ha anche consegnato una bandiera della Regione da portare nelle prossime sfide in giro per il mondo.

“Sono felice di accogliere e premiare Marco Di Paola e Stefano Serni in Consiglio regionale - le parole del presidente Mazzeo – su indicazione del collega Gabriele Veneri abbiamo scelto, come Ufficio di presidenza, di dare questo riconoscimento per mandare due messaggi. Il primo è che gli sport equestri svolgono una funzione anche sociale molto importante all’interno del nostro Paese e noi abbiamo tante ragazze e tanti ragazzi che si stanno avvicinando a questo sport e a ognuno di loro diciamo che è uno sport che richiede impegno, passione, dedizione e anche amore per la natura e per i cavalli. Il secondo è il valore delle Ponyadi che sono un evento unico nel panorama nazionale. È grazie a questa grande manifestazione, ospitata ad Arezzo, che tante ragazze e tanti ragazzi si avvicinano a questo sport e lo fanno imparando a conoscere i pony, e poi i cavalli, vivendo in grande sintonia con questi meravigliosi animali. Arezzo ha una tradizione equestre importante e questo sport permette di combattere il disagio sociale allontanando tanti giovani dalla strada”.

A proporre all’Ufficio di presidenza i riconoscimenti il consigliere regionale Gabriele Veneri: “Per la provincia di Arezzo il fatto che la federazione abbia scelto il nostro Equestrian Center è un motivo di grande orgoglio e con una grande ricaduta sociale ed economica per il territorio. Vogliamo dire grazie al presidente della Fise Marco Di Paola per avere scelto per la sesta volta consecutiva Arezzo come sede delle Ponyadi, e al rappresentante regionale Stefano Serni per i risultati ottenuti con la squadra toscana. Sono stati migliaia i bambini coinvolti e quasi mille i pony che hanno partecipato alle gare e al seguito dei ragazzi ci sono poi tutte le famiglie che li accompagnano nella settimana di competizioni. Si tratta di una manifestazione unica che ha reso orgogliose la città di Arezzo e la Toscana”.

Ricevendo il premio il presidente della Federazione italiana sport equestri Marco Di Paola ha ringraziato il Consiglio regionale per il riconoscimento e ha raccontato il valore delle Ponyadi: “Per noi si tratta di vere e proprie mini olimpiadi e sono un momento importante per tantissimi giovani che fino ai 14anni hanno questa possibilità. Con il cavallo riescono a condividere un momento di sport, ma anche di divertimento e di gioia”. “Devo dire - ha proseguito – che hanno un valore molto importante, riusciamo infatti a creare un momento di grande integrazione perché partecipano anche tanti ragazzi diversamente abili”.

Il presidente Di Paola ha concluso il suo intervento annunciando che nel mese di maggio la Toscana sarà ancora protagonista con l'organizzazione alla Bussola in Versilia di un importante evento internazionale nel salto a ostacoli.

A raccontare i risultati dei giovani cavalieri e delle giovani amazzoni toscani Stefano Serni: “La Toscana con oltre 100 partecipanti, si è comportata molto bene, arrivando seconda nel medagliere generale. Arezzo si presta benissimo per ospitare questo evento. Vedere oltre mille giovani che corrono tutti insieme è bellissimo e le Ponyadi hanno il vantaggio di andare oltre il concetto del binomio atleta-cavallo dando un valore molto importante alla squadra”.

Per il consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza Diego Petrucci: “La Toscana è anche terra di cavalli, con una tradizione equestre secolare, e questa esperienza delle Ponyadi è una delle tante che avvicina i ragazzi allo sport. Lo straordinario binomio che si forma tra i ragazzi e il cavallo ha anche la funzione sociale di allontanarli dai rischi e dalle devianze che troppo spesso ci sono in questa società”.

