Incidente per un ultraleggero nel Pisano, illese le persone a bordo

Un ultraleggero è stato coinvolto in un incidente nel pomeriggio vicino all'aviosuperficie Valdera, nel comune di Capannoli. Il velivolo, probabilmente durante l'atterraggio, ha urtato un terrapieno lungo la strada provinciale 64. Le due persone a bordo sono rimaste illese. I vigili del fuoco di Pisa, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l'area e collaborato con il 118 e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

