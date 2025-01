Usl Toscana Centro, ristrutturazione e riqualificazione del presidio di Camerata: il servizio di neuropsichiatria infantile si sposta in via temporanea

Le visite di neuropsichiatria infantile che venivano svolte presso il presidio territoriale di Camerata in via della Piazzola, a Firenze, sono temporaneamente spostate dal 1° febbraio presso l’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli e presso altri presidi della zona fiorentina sud est. In particolare, per la neuropsichiatria infantile si potrà prenotare oltre che presso l’ospedale dell’Annunziata anche in Mugello, presso il Centro Polivalente di Borgo San Lorenzo, mentre per la visita psicologica è disponibile la sede di Incisa.

Lo spostamento temporaneo si è reso necessario con l’avvio del cantiere PNRR per i lavori di ristrutturazione, riqualificazione e realizzazione dell’ospedale di Comunità. Pertanto, per consentire gli interventi, è stato necessario trasferire in sedi diverse i servizi presenti nel presidio Camerata.

L’Azienda sanitaria, nello scusarsi per i disagi che potranno avere in questo periodo di transizione i residenti a Fiesole, si sta impegnando per mettere a disposizione, quanto prima e in maniera definitiva, il più vicino presidio di Sesto Fiorentino, in via Gramsci, e altri presidi territoriali della zona fiorentina nord ovest.

Nelle sedi temporanee sono state aumentate le agende specialistiche al fine di assorbire la richiesta dei residenti di Fiesole.

Fonte: Ufficio Stampa

