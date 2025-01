Incendio all'Atelier Magnani di San Miniato, a fuoco l'edificio

Incendio nella tarda serata nell'edificio che ospita l'Atelier Magnani di San Miniato e il negozio Caddy's di via Ilaria Alpi, all'uscita della supestrada Fi-Pi-Li. Il piano superiore dell'edificio è stato invaso dalle fiamme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

