Viene dalla Toscana l'olio ufficiale del Giubileo

L’olio ufficiale del Giubileo della Speranza sarà a firma dell’Oleificio Toscano Morettini. Il Dicastero per l’Evangelizzazione ha affidato all’azienda savinese il compito di produrre e distribuire l’olio extra vergine d’oliva riconosciuto tra le specialità gastronomiche d’eccellenza marchiate con il logo dell’Anno Santo 2025, rientrando così tra i partner dell’evento religioso indetto da Papa Francesco. L’Oleificio Morettini aveva già realizzato l’olio del Giubileo della Misericordia del 2016, dunque questa continuità testimonia ulteriormente la qualità e l’eticità delle attività di una realtà che è oggi tra i punti di riferimento internazionali del proprio settore.

Il dicastero vaticano ha valutato la storia, la produzione, i valori e il progetto dell’azienda fondata a Monte San Savino nel lontano 1950 che ha nuovamente meritato la prestigiosa opportunità di apporre il logo giubilare su una bottiglia ideata appositamente per questo evento. L’olio “Del Giubileo”, ricavato da una selezione delle migliori olive del territorio estratte a freddo, sarà commercializzato con un packaging e con una grafica appositamente studiati dall’agenzia Studio Astra di Arezzo per trasmettere lo spirito giubilare, andando a rappresentare un olivo stilizzato che assume la forma di crocifisso. Questo prodotto verrà distribuito capillarmente in tutta la penisola e all’estero (in particolare in Corea del Sud), oltre che nei rivenditori ufficiali di articoli religiosi e nei due punti vendita dello stesso Oleificio Morettini all’interno del Museo dell’Olio SuprEvo di Monte San Savino e del Frantoio di San Gimignano. «La rinnovata fiducia verso la nostra attività - spiega Alberto Morettini, direttore generale dell’Oleificio Morettini, - è un motivo di particolare soddisfazione e, allo stesso tempo, di responsabilità. In un anno tanto importante per la Chiesa Cattolica, infatti, avremo il compito di rappresentare lo spirito e i valori di questo grande evento giubilare attraverso il nostro olio extra vergine d’oliva».