Punta coltello alla gola della barista e ruba il fondo cassa

Nuova rapina in un bar a Firenze, stavolta in via Tavanti. Un uomo sarebbe entrato all’interno dell’attività e dopo aver oltrepassato il bancone si sarebbe avvicinato alla dipendente minacciandola con un coltellino puntato alla gola e con un’altra lama più lunga indirizzata alla schiena.

L’uomo avrebbe quindi sottratto il fondo cassa di circa 800 euro per poi fuggire. La vittima - che non ha riportato ferite - è stata soccorsa dai sanitari per lo stato di agitazione in cui versava. Sul posto la polizia, le indagini sono in corso.