Passeggia per Firenze, ma deve essere ai domiciliari

Un 36enne di origini tunisine è stato arrestato dai carabinieri a Firenze per evasione. I militari lo hanno controllato in piazza Unità d'Italia e, dopo aver inserito le generalità nella banca dati, hanno fatto l'incredibile scoperta.

L'uomo doveva trovarsi agli arresti domiciliari e non in giro per Firenze. Era dunque evaso e i carabinieri non hanno potuto far altro che arrestarlo di nuovo. L'arresto è stato convalidato e il 36enne è di nuovo ai domiciliari.

