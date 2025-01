Risolto il problema idraulico di via Camerini e piazza Parenti

Il problema andava avanti da anni e fino a ora il comune non era mai riuscito a risolverlo. La questione era quella degli allagamenti che si verificano sistematicamente in caso di piogge, neppure troppo intese, e che interessavano circa 50 famiglie che risiedono nella porzione di via Camerini in prossimità dell'incrocio con via Fratelli Cervi e in piazza Parenti. Anche durante gli ultimi eventi alluvionali di settembre 2024, causati da precipitazioni eccezionali infatti queste abitazioni si trovavano con i seminterrati parzialmente allagati nel giro di pochissimi minuti. Della problematica dopo gli eventi dello scorso settembre cominciò subito a occuparsi l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli: “Il giorno in cui si verificarono i rovesci eccezionali a settembre ero proprio in piazza Parenti e notai la rapidità con cui il livello dell'acqua cominciò a crescere e con cui si riversò nei piani seminterrati delle abitazione, io stessa ebbi difficoltà a venire via da quella zona con l'automobile”. Una situazione inaccettabile quindi e potenzialmente pericolosa per i cittadini.

Nelle ultime settimane la pompa sommersa è stata revisionata ed è stato sistemato l'allacciamento elettrico. Per risolvere il drenaggio delle acque in via Camerini, l'ufficio tecnico ha attuato una soluzione abbastanza originale, infatti tra il dosso e il marciapiede sono state installate delle griglie e tubazioni che permettono il deflusso delle acque, senza alterare la funzionalità del manufatto stradale. Inoltre, sempre i tecnici del comune hanno fatto una revisione di tutti i pozzetti del sistema di scolo lungo la strada migliorandone la funzionalità.

“Alla fine siamo riusciti ad attuare queste migliorie in poco tempo grazie alla professionalità dei nostri tecnici – dice l'assessore Ghiribelli - spendendo poco più di 3mila euro. Quello che fa un po' pensare è che, visto che è bastato poco per mettere in sicurezza queste abitazioni dal punto di vista idraulico, questi lavori non siano stati fatti prima. Queste migliorie per adesso sembrano funzionare ma ciò non toglie che, qualora in futuro si dovessero verificare precipitazioni di eccezionali intensità tali da creare nuovamente dei problemi, non vengano valutati ulteriori interventi”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

