Trovate ossa umane e animale durante dei lavori a Grosseto

Sono stati trovati in mattinata oggi, venerdì 17 gennaio, resti di ossa umane e animali a Grosseto. La scoperta è avvenuta a margine degli scavi legati alla realizzazione di un nuovo stabile in via Saffi. L'area è stata isolata.

Sul posto è intervenuto un archeologo specializzato per supervisionare le operazioni. Il ritrovamento è avvenuto quando erano in corso sondaggi con la pala meccanica. La datazione delle ossa ritrovate non è semplice, si suppone possano risalire a diversi decenni fa.