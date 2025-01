Famiglia intossicata dal monossido di carbonio nella notte

A Levane di Montevarchi, una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio nella notte. Una donna di 54 anni, un uomo di 77 e un minore sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale della Gruccia, ma non sarebbero in gravi condizioni. L'allarme è scattato poco dopo l’una. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

