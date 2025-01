Pisa, protocollo d’intesa per la destinazione turistica

La Giunta comunale ha approvato la bozza di protocollo d’intesa per la costituzione della destinazione turistica di Pisa DMO (destination management organization) da sottoscrivere insieme ai principali attori che operano nell’ambito del turismo e dello sviluppo del territorio comunale.

«Obiettivo del protocollo è dare piena operatività alle strategie di sviluppo turistico attraverso un percorso partecipativo che individui priorità e azioni da intraprendere – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Si tratta di un modello organizzativo con il quale sarà possibile rafforzare i servizi e le risorse del territorio con la gestione coordinata di tutti gli elementi che lo compongono: attrattori, imprese, marketing, risorse umane, immagine. Un salto di qualità per una città come la nostra che attrae ogni anno un numero sempre maggiore di turisti. Quello della sottoscrizione del protocollo rappresenta anche uno degli obiettivi del programma di mandato 2023-2028 e sul quale siamo stati da subito fortemente impegnati».

Tra le finalità indicate quelle di creare una governance turistica del territorio; una gestione coordinata dell’informazione turistica; qualificazione dei servizi e dei prodotti in ottica integrata; la creazione e sviluppo di sinergie e cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel governo della destinazione e dei prodotti turistici; l’avvio di processi in grado di migliorare l’accoglienza e l’immagine del territorio e la valorizzazione del patrimonio delle conoscenze, dei beni culturali e del capitale umano del territorio.

Attraverso la sottoscrizione del protocollo, che avrà durata di cinque anni, i soggetti firmatari si impegneranno a individuare le opportune direttive per una pianificazione strategica unitaria; formulare indirizzi per la predisposizione del Piano Operativo Annuale; intraprendere azioni finalizzate al coinvolgimento e al coordinamento strategico dei vari attori istituzionali e privati nell’attuazione del Piano di Sviluppo Turistico della città di Pisa; vigilare sull’attuazione del Piano Operativo Annuale; promuovere l’immagine unitaria e complessiva del turismo tramite l’utilizzo del marchio territoriale “Pisa Is” e la visione “Pisa is much more”.

Con la costituzione della DMO viene attivato un nuovo modus operandi con funzioni di indirizzo per valorizzare e promuovere il territorio, gestire la destinazione turistica ed operare unitamente. Il tavolo sarà composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti sottoscrittori. Sarà di supporto anche una struttura tecnica composta da esperti di settore e coordinata dal Comune di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa