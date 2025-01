Riprende la vendita delle cassette di ortaggi degli Ortolani Coraggiosi alla Fondazione I Care Fucecchio

Finalmente ripresa la vendita delle cassette degli Ortolani Coraggiosi - Coop. Sinergica alla Fondazione I Care - Fucecchio. Dopo una pausa fin troppo lunga ecco di nuovo i buoni ortaggi coltivati alla Cooperativa Sinergica a San Pierino a nostra disposizione. Siamo tornati e vogliamo riprendere con ciascuno di voi, che per anni ci siete venuti a trovare, ogni venerdì sera, un discorso interrotto. Siamo tornati a portare le buone e fresche verdure che hanno anche un sapore in più, il sapore della consapevolezza di fare la scelta giusta: verdure fresche, buone e piene di sostegno ad un progetto che da ormai più di 10 anni contraddistingue il nostro territorio.

Gli Ortolani Coraggiosi - Coop. Sinergica continuano a credere e sperare in un futuro migliore fatto di lavoro e di dignità. Hanno ancora bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno e della vostra vicinanza.

Vi aspettiamo. Ogni venerdì dopo le 17.30 alla Fondazione I Care - Fucecchio via I° Settembre, 43/A. Per prenotare una cassetta e per informazione potete telefonare al 329 1411414, numero attraverso il quale è possibile anche iscriversi al canale broadcast Whatsapp per ricevere il promemoria settimanale della cooperativa.