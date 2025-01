Scappa all'Alt e ferisce automobilista, arrestato dopo 8 km

Scappa all'alt a un controllo dei carabinieri, lo inseguono per 8 km tra Volterra e Cecina, poi i militari lo bloccano dopo che è andato a fare un incidente contro un'altra autovettura, ferendone il conducente. L'uomo, 45 anni, pluripregiudicato, è stato bloccato e arrestato. In auto aveva 0,5 grammi di cocaina e proprio per identificarlo, in una zona di spaccio nei pressi di Guardistallo i carabinieri lo avevano avvicinato mentre era fermo nella sua auto in sosta.

Dopo l'impatto con l'altra vettura, il 45nne ha tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato dai due militari di una pattuglia del Radiomobile di Volterra. Lievi le lesioni inflitte all'ignaro conducente, che proveniva in direzione opposta. Inoltre, il 45enne si è rifiutato di sottoporsi al droga-test pur in presenza di personale sanitario.

Alla Compagnia di Volterra è stato formalmente tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni personali stradali e rifiuto di sottoporsi ad esame tossicologico. Ora è agli arresti domiciliari in attesa di processo